BitrixGPT научился работать с файлами

Работа с документами занимает значительную часть рабочего дня. Сотрудники читают разбирают договоры и отчеты, сверяют цифры из разных таблиц, собирают презентации с нуля или отдают конфиденциальные данные в сторонние сервисы. Чем больше компания, тем больше документов и тем больше времени уходит на рутину. Теперь эту работу можно передать ИИ-помощнику «Битрикс24» BitrixGPT. Сотруднику не надо переключаться между сервисами. AI-помощник самостоятельно разберет файлы Word, Excel, PDF и презентации или создаст новые документы по запросу. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

BitrixGPT помогает разбирать документы

Пользователь прикрепляет к чату файл Word, Excel, PDF, а BitrixGPT выделяет ключевые моменты, сводит данные из нескольких источников и составляет краткое содержание. Уточняющие вопросы по документу можно задать в том же диалоге.

BitrixGPT создает документы по запросу

Сотрудник описывает, какой документ ему нужен. BitrixGPT готовит таблицу, отчет или презентацию и отправляет результат файлом в переписку. Документ можно сразу скачать, доработать и передать коллегам.

Примеры использования: юрист загружает объемный договор и за минуту получает список ключевых условий; руководитель отдела продаж прикрепляет выгрузки по трем филиалам и получает сводку, где выросла выручка, где упала и за счёт чего; маркетолог просит составить таблицу с планом публикаций на месяц: даты, темы, площадки, ответственные; руководитель проекта готовит презентацию с итогами квартала для совета директоров.

Работа с файлами доступна в чате с BitrixGPT на всех тарифах.