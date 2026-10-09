«Потенциал» представила NextBox 1.12 с единым поиском, тегированием и настройками хранения корзины

Компания «Потенциал» выпустила версию 1.12 платформы NextBox. Обновление объединяет текстовый поиск, фильтрацию и поиск по тегам в едином интерфейсе, добавляет управление тегами для одного и нескольких объектов, единые параметры хранения корзины и поддержку медиафайлов в уведомлениях от приложений. Об этом CNews сообщили представители компании «Потенциал».

NextBox — цифровая платформа для хранения и обработки данных. Устанавливается on-premise (локально на ваши сервера), помогает компаниям безопасно хранить и обмениваться корпоративными файлами, совместно работать с документами любых форматов в едином пространстве.

Глобальный поиск, тегирование и фильтрация

В NextBox 1.12 текстовый поиск, фильтрация и поиск по тегам объединены в едином интерфейсе. Добавлены расширенный поиск с уточнением параметров и отдельная страница результатов. В разделе «Мой диск» появилась работа с тегами, а рабочая область обновлена под новый сценарий поиска. Пользователи могут находить объекты по названию, типу и меткам, не перебирая папки вручную.

Назначение и отзыв тегов

В контекстном меню объекта и группы объектов появилось действие «Теги», которое открывает окно управления метками. Теги можно назначать и снимать для одного файла или сразу для нескольких выделенных объектов.

Настройки хранения корзины

В настройках системы появились единые параметры хранения корзины по времени и объему. Администратор может задать срок, после которого удаленные объекты очищаются автоматически, и предельный объем корзины. Это позволяет управлять хранением удаленных файлов без ручной очистки.

Медиафайлы в уведомлениях от приложений

Приложения могут прикреплять к уведомлению медиафайлы, доступные получателю, и передавать данные для действий с ними прямо из интерфейса. В списке уведомлений появился блок с информацией о задании. Пользователи могут перейти к работе с файлом, не покидая центр уведомлений.

Исправления в версии 1.12

Если в универсальной ссылке нет токена доступа и шаринга, пользователь направляется на авторизацию. Права на объект проверяются после входа.

При передаче токена шаринга вложенный объект открывается, если система подтверждает, что он входит в состав объекта, к которому предоставлен общий доступ.

Аудио и видео, открытые по прямой ссылке на рабочее пространство, воспроизводятся корректно.

При переименовании подключения в уже занятое имя система сообщает, что подключение с таким названием существует, вместо ошибки «не найдено».