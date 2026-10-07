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Компания Sette стала резидентом «Сколково»

Sette вошла в число резидентов фонда «Сколково». Статус дает компании доступ к экосистеме: специалисты будут работать с другими проектами «Сколково», обмениваться опытом с экспертным сообществом для исследований инновационных технологий и системного изучения рынка. Об этом CNews сообщили представители Sette.

Sette входит в группу .redev. Компания отвечает за экспертизу в области тестирования и обеспечения качества цифрового продукта на всех этапах его жизненного цикла. Для этого команда использует собственную комплексную систему управления качеством с интеграциями в рабочие инструменты и ИИ, встроенным в архитектуру решения на уровне ядра.

Система повышает эффективность QA-процессов, минимизирует риск человеческой ошибки и снижает вероятность попадания багов в продуктовую среду. В результате заказчики получают более качественный продукт, что сокращает время его вывода на рынок и снижает риски возникновения ошибок.

Перед присвоением статуса резидента компания представила систему экспертному комитету фонда и получила положительное заключение.

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«Рынок разработки быстро меняется, и вместе с ним растут требования к качеству программного обеспечения. Статус резидента “Сколково” подтверждает актуальность нашего продукта для ИТ-рынка, его инновационность и большой потенциал развития. Мы уже видим, как система меняет работу команд на проектах заказчиков — делает качество продукта измеримым и управляемым. Теперь мы сможем глубже исследовать рынок и технологии, чтобы системно развивать этот подход», — сказал Генрик Мкртчян, основатель и генеральный директор Sette.

Sette работает с цифровыми продуктами крупных организаций в финтехе, ритейле, онлайн-фармацевтике, страховании, государственных и корпоративных системах.

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