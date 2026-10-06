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НПФ «Будущее» масштабирует ИИ-технологии для автоматизации документооборота

НПФ «Будущее» успешно цифровизировал документооборот с помощью искусственного интеллекта. Фонд намерен масштабировать применение ИИ-решений, сообщила заместитель генерального директора НПФ «Будущее» Виктория Бондарева. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Фонд внедрил в работу системы документооборота модуль распознавания с ИИ, который позволил автоматизировать процесс регистрации документов. Проект стартовал в сентябре 2024 г. и занял ровно год. Новый функционал был полностью реализован уже в сентябре 2025 г. На сегодняшний день внедренная технология доказала свою высокую эффективность — автоматизация входящего документооборота в работе НПФ сократила объем ручных операций на 62%. За счет уменьшения на 80% опечаток и ошибок выросла точность регистрации документов, уточнила Виктория Бондарева.

Как отметила эксперт, обработка документов, поступающих в фонд, ускорилась на 20%. Эти результаты легли в основу решения о дальнейшей цифровизации процессов.

«Успешная интеграция ИИ-решений стала возможной благодаря слаженному взаимодействию команды НПФ «Будущее» и нашего партнера, — сказала Бондарева. – В планах фонда двигаться дальше и масштабировать применение модуля распознавания на другие процессы. Ожидаем, что это позволит сократить время работы с документами и еще больше снизить долю ручных операций. Так, в 2026 г. мы реализуем доработку модуля для классификации обращений клиентов по тематикам».

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