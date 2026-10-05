«Аэрофлот» импортозаместил информационную систему управления производством

«Аэрофлот» ввел в промышленную эксплуатацию новую информационную систему управления производством — Единую производственную платформу на базе программного обеспечения Ops Dynamics. Платформа позволяет полностью отказаться от импортных ИТ-продуктов и упрощает взаимодействие структурных подразделений авиакомпании на разных этапах — от планирования рейса в расписании до его выполнения. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Программное обеспечение создано российскими разработчиками — специалистами ООО «Центурион-Инновации». Оно заменяет собой разрозненные системы и нивелирует потери времени на интеграционное взаимодействие между ними за счет бесшовного обмена данными между функциональными блоками или модулями.

Единая производственная платформа Ops Dynamics включает три блока: управление расписанием и слот-координацией; управление суточным планом полетов; обеспечение стыковок пассажиров.

Основные особенности Единой производственной платформы

Современный интуитивный интерфейс, который позволяет пользователю быстро адаптироваться к новому продукту, за счет того, что при разработке специалисты тесно взаимодействовали с бизнес-заказчиком.

Автоматизация сквозных бизнес-процессов. Уже сейчас процессы создания расписания рейсов авиакомпании и контроля выполнения суточного плана полетов происходит в полуавтоматическом режиме, а в перспективе будут полностью автоматизированы.

Единая платформа и бесшовный обмен данными между модулями, позволяющие пользователям более эффективно и оперативно управлять производственными процессами авиакомпании на всех этапах жизненного цикла.

В конце октября 2026 г. планируется запустить блок обеспечения стыковок пассажиров. Он автоматизирует переоформление трансферных пассажиров, которые не попали на стыковочные рейсы.

Единая производственная платформа Ops Dynamics — уникальный для авиаотрасли ИТ-продукт. В новой системе автоматизированы ключевые сквозные процессы «Аэрофлота»: от создания сезонного расписания, согласования слотов с аэропортами по маршрутной сети до выполнения конкретного рейса. Бесшовная интеграция между модулями обеспечивает эффективное взаимодействие между подразделениями авиаперевозчика, повышает скорость принятия решений и позволяет отслеживать все изменения в едином информационном пространстве.