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48% сотрудников не говорят руководителю о сильной усталости

«Русская Школа Управления» (РШУ) выяснила, насколько сотрудники готовы говорить руководителям о проблемах на работе. Оказалось, что многие предпочитают молчать даже тогда, когда проблема уже влияет на их состояние или результаты. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

69% работников делают вид, что довольны работой, хотя на самом деле это не так. При этом почти треть не может открыто сказать начальнику о перегрузке. Сотрудники также откладывают разговоры о зарплате и личных проблемах, которые влияют на работу.

Сотрудники молчат о переутомлении

Почти половина опрошенных — 48% — никому на работе не говорит о сильной усталости или переутомлении. Еще 37% обсуждают это с коллегами. Руководителю о таком состоянии сообщают только 12%, HR — 3%.

При этом 69% сотрудников говорят, что могут открыто сообщить начальнику о перегрузке и большом объеме задач. Каждый третий — 31% — не готов этого делать.

Получается разрыв: вопрос рабочей нагрузки сотрудники обсуждают с руководителем чаще, чем собственное состояние.

«Сотруднику проще сказать: «Я не успеваю», чем: «Я устал и мне тяжело». Первая фраза воспринимается как рабочий вопрос, который можно решить перераспределением задач или сроков. Вторая требует большей открытости и доверия. Поэтому человек может продолжать работать на пределе, но не сообщать об этом руководителю. Для компании это риск: проблема становится заметной уже тогда, когда начинает влиять на качество работы, сроки или желание сотрудника оставаться в компании», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

69% сотрудников скрывают недовольство работой

Почти семь из десяти сотрудников — 69% — признаются, что им приходилось делать вид, будто их устраивает работа, хотя на самом деле они были недовольны. Только 31% никогда так не поступали.

Открыто говорить с руководителем о личных проблемах, которые влияют на работу, готовы лишь 21% сотрудников. Большинство — 61% — могут рассказать о такой ситуации только в общих чертах, без деталей. Еще 18% вообще не готовы обсуждать это с руководителем.

В результате руководитель может видеть сотрудника, который продолжает выполнять задачи, но не знать, что тот сталкивается с проблемами, которые уже влияют на его работу.

«Молчание сотрудника не означает, что проблемы нет. Человек может продолжать выполнять задачи и одновременно быть недовольным, уставшим или испытывать личные трудности. Если такие сигналы не обсуждаются, руководитель получает неполную картину и может слишком поздно узнать о проблеме», — сказала Анастасия Боровская.

Разговор о повышении многие откладывают месяцами

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Похожая модель поведения проявляется и в вопросах зарплаты. Только 19% сотрудников сами говорят руководителю, что рассчитывают на повышение. Еще 49% ждут подходящего момента и только потом поднимают вопрос.

11% ждут, пока руководитель сам предложит повышение. 13% вообще ничего не говорят и продолжают работать, еще 8% начинают искать другую работу.

Даже когда сотрудник понимает, что разговор о зарплате уже назрел, он часто откладывает его. 30% ждут от одного до трех месяцев, 20% — полгода и дольше. Еще 17% не поднимают вопрос до тех пор, пока не начинают искать новую работу.

Таким образом, 37% сотрудников откладывают разговор о повышении минимум на полгода или связывают его с началом поиска новой работы.

Каждый третий переносил отпуск из-за работы

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О проблеме с границами между работой и личной жизнью говорит и отпуск. 34% сотрудников неоднократно переносили отпуск из-за работы, еще 31% делали это один-два раза. Только 35% никогда не откладывали отпуск по этой причине.

При этом перенос отпуска — лишь один из видимых признаков проблемы. Гораздо сложнее заметить ситуацию, когда сотрудник продолжает работать, но перестает говорить о своей усталости, недовольстве или личных трудностях.

Исследование РШУ показывает: сотрудники готовы обсуждать с руководителем рабочие задачи, но гораздо осторожнее говорят о собственном состоянии, недовольстве и ожиданиях от компании. Это может делать реальные проблемы команды менее заметными для руководителя.

В исследовании приняли участие 1104 человека: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

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