«БФТ-Холдинг» усиливает ERP HR-экспертизу в партнерстве с «Галактикой»

«БФТ-Холдинг» продолжает развивать компетенции в области корпоративной автоматизации. Эксперты компании прошли сертификацию по решениям «Галактика ERP HR» для управления персоналом и расчета заработной платы. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

БФТ является платиновым партнером «Галактики». Сертификация специалистов стала еще одним шагом в развитии партнерства компаний и усилении экспертизы в направлении ERP HR.

Команда БФТ подтвердила компетенции по двум направлениям – «Галактика ERP HR. Управление персоналом» и «Галактика ERP HR. Заработная плата». Для экспертов, которые уже имеют опыт реализации крупных ИТ-проектов и автоматизации корпоративных процессов, это возможность глубже работать со спецификой HR-контура и непосредственно решениями «Галактики».

«Партнерство предполагает не только работу с решениями «Галактики», но и постоянное развитие компетенций проектных команд БФТ. Сертификация по «Галактика ERP HR» подтверждает нашу экспертизу и позволяет глубже учитывать специфику решений уже на этапе проектирования. Это особенно важно в крупных организациях, где HR-контур тесно связан с финансовыми системами, организационной структурой, данными и интеграциями. Чем лучше команда понимает эти взаимосвязи, тем точнее можно встроить решение в существующий ИТ-ландшафт заказчиков», – сказал Андрей Чунин, директор Департамента корпоративных систем управления «БФТ-Холдинга».