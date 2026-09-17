Пять руководителей MANGO OFFICE вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Топ-менеджеры компании представлены в категориях высших руководителей, финансовых, маркетинговых, HR- и PR-директоров

17 сентября 2026 года Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 27-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».

MANGO OFFICE в этом году представлен сразу в пяти категориях:

Денис Голованов , генеральный директор, — в категории «Топ-250 высших руководителей»

, генеральный директор, — в категории «Топ-250 высших руководителей» Оксана Зарина , финансовый директор, — в категории «Топ-100 финансовых директоров»

, финансовый директор, — в категории «Топ-100 финансовых директоров» Александр Шлычков , директор департамента маркетинга, — в категории «Топ-100 директоров по маркетингу»

, директор департамента маркетинга, — в категории «Топ-100 директоров по маркетингу» Юлия Савосина , руководитель службы маркетинга и коммуникаций, — в категории «Топ-80 директоров по связям с общественностью»

, руководитель службы маркетинга и коммуникаций, — в категории «Топ-80 директоров по связям с общественностью» Елена Васильчук, директор по персоналу, — в категории «Топ-80 директоров по персоналу»

Все пять руководителей вошли в рейтинг в отрасли «Связь и телекоммуникации».

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ежегодно составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Места определяют представители профессионального сообщества по принципу «Лучшие выбирают лучших». При оценке учитываются деловая репутация, вклад в развитие компании и другие профессиональные показатели.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Для меня особенно важно, что в этом году в рейтинг вошли сразу пять руководителей MANGO OFFICE. Я думаю, это многое говорит о команде, которую нам удалось собрать.

За последний год в компании многое изменилось. Мы по-другому посмотрели на некоторые привычные процессы, усилили команду и стали ставить перед собой более сложные задачи. И мне нравится, что люди внутри компании готовы брать на себя эту ответственность и двигать свои направления вперед.

Мне вообще кажется, что хороший технологический продукт довольно просто проверить: бизнесу с ним должно становиться легче работать. Где-то он экономит людям время, где-то снимает рутину, где-то помогает не терять клиентов и деньги. Вот в эту сторону мы и хотим двигать MANGO OFFICE.

Я рад, что в рейтинге отметили сразу нескольких наших руководителей. Но за каждым таким результатом всегда стоит гораздо больше людей. Это работа всей команды MANGO OFFICE».