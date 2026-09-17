Московский кластер видеоигр и анимации формирует более 40% выручки российской анимации

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации формируют более 40% выручки анимационной индустрии России и 60% выручки московской анимации. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

Московский кластер видеоигр и анимации открыт в ноябре 2025 года. В нем работают 13 анимационных студий — четверть анимационных компаний Москвы. Среди резидентов — анимационная компания «Ярко» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), студия «Клаксон продакшн» и студия ITsalive. Выручка московской анимации в 2025 г. выросла на 36% — до 11,3 млрд руб. Это 71% выручки всей отрасли в стране.

В портфеле резидентов 69 анимационных проектов, каждый третий готовится к релизу. За девять месяцев работы кластера вышли третий сезон сериала «Команда Флоры» студии «Клаксон продакшн» и пилот проекта «Сказки Сплюши» студии ITsalive.

Резидентам доступны студия захвата движения, студия звукозаписи, просмотровый зал, киберарена и другие объекты. Для них также действует программа международного продвижения Агентства креативных индустрий Москвы «Московский видеоигровой экспорт».

15 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил Московский кластер видеоигр и анимации, а также открыл Кластер медиатехнологий.



