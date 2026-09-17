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Эксперты заявили о всплеске аукционной активности в августе: причина в селлерах

В августе на аукционной платформе Migtorg количество лотов в разделе «Имущество» увеличилось на 82% по сравнению с июлем. Рост числа предложений был зафиксирован сразу в нескольких категориях. При этом динамика связана не только с увеличением количества лотов, но и с выходом на площадку более крупных продавцов: в августе выросла доля селлеров, размещающих значительные объемы товаров и складские остатки. Это подтверждает и динамика средней стоимости лота: показатель увеличился с 6,85 тыс. руб. в июле до 59,68 тыс. руб. в августе, или на 771,1%. Об этом CNews сообщили представители Migtorg.

Одновременно площадка зафиксировала рост числа новых пользователей — их количество увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Анализ более 80% новых лотов показал, что значительную часть предложения сформировали селлеры, которые уже продают аналогичные товары через крупные маркетплейсы. При этом на аукционной площадке они зачастую предлагают продукцию по более низкой цене — за счёт отсутствия комиссии маркетплейса и возможности реализовывать товар средним оптом.

Таким образом, для части продавцов аукцион становится не заменой привычным каналам продаж, а дополнительным способом реализации товарных остатков.

«Всплеск активности совпал с периодом, когда безопасность складской инфраструктуры маркетплейсов вновь оказалась в центре внимания. Для селлеров товарный остаток — это фактически замороженные деньги: пока продукция находится на складе и не продается, собственник несет связанные с ней расходы и риски. Поэтому сегодня часть продавцов готова немного снизить цену, но получить возможность реализовать товар напрямую, безопасно, без комиссии маркетплейса и в более короткие сроки, — сказал Александр Коротков, генеральный директор Migtorg.

Для таких продавцов особенно важна возможность работать не только с конечным покупателем, но и с покупателями, готовыми приобретать продукцию средним оптом. Это позволяет выставлять на торги не отдельные единицы товара, а целые партии и товарные остатки.

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