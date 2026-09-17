«Битрикс24» запустил умный поиск приложений в «Маркетплейсе» на базе ИИ

«Битрикс24» добавил в «Маркетплейс» умный поиск приложений на базе ИИ. Теперь клиентам проще найти нужное решение: поиск понимает не точное совпадение букв, а смысл запроса. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Как работает новый поиск: ищет по сути, а не по точному совпадению букв. Клиенту достаточно описать своими словами, что нужно, — и поиск покажет подходящие приложения; подсказывает и уточняет запрос, если результатов слишком много; точнее ранжирует: приложения, у которых название и описание совпадают с запросом, поднимаются выше.

Перед запуском команда разработчиков пересмотрела поисковые сценарии на реальных кейсах. Новый поиск уже работает в каталоге приложений на сайте «Битрикс24».

Подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» дает доступ более чем к 5 тыс. готовых приложений, а также позволяет самостоятельно создавать и разворачивать приложения с помощью «Битрикс24 Вайбкод» и без ограничений работать с ИИ-моделью BitrixGPT.

Приложения расширяют возможности портала под задачи конкретной компании: добавляют интеграции с «1С», банками, сторонними сервисами, телефонией и мессенджерами, отчеты и дашборды и другие решения.