Кадры, которые решают: «Отчеты Авто.ру» пополнились фотографиями страховых осмотров

«Отчеты Авто.ру» стали первым в России сервисом по проверке истории владения автомобилем, в котором доступны фотографии повреждений автомобиля, сделанные для оценки стоимости восстановительных работ. Снимки поступают от партнера сервиса — международной компании «Аудатэкс», которая наполняет и формирует собственную базу уже более 20 лет. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Фотографии становятся узловым элементом раздела «страховых случаев» и дают покупателю наиболее полное представление о характере и масштабе повреждений, которые машина могла иметь в прошлом. Кроме снимков в «Отчете Авто.ру» будет информация о факте ДТП с оценкой тяжести повреждений, расчетом стоимости ремонта и фактически выплаченной суммой.

Теперь, выбирая между двумя похожими авто с калькуляциями ремонта в истории, пользователь сразу видит, где повреждения были косметическими, а где требовался серьёзный кузовной ремонт, и получает весомый аргумент для торга.

Ключевое преимущество нового блока — уникальность: фотографии «Аудатэкс» будут доступны только пользователям «Отчетов Авто.ру». В базе уже собраны сотни тысяч кадров повреждений по разным автомобилям, и их количество растёт с каждым днём: снимки появляются после проведения большинства осмотров для расчёта стоимости восстановительных работ.

Фотографии размещаются в специальном блоке внутри «Отчета» и сопровождаются контекстной информацией: датой происшествия, перечнем повреждённых элементов и данными о расчёте ремонта. Такой подход дает не просто картинку, а полноценный контекст: пользователь видит не только «как было», но и «что планировали чинить» и «сколько это стоило».

«Фотографии с осмотров были одним из самых частых запросов от наших пользователей, — сказал Георгий Беседин, менеджер продукта «Авто.ру» «Отчеты», — и мы рады наконец реализовать эту задумку и сделать это первыми на рынке. «Аудатэкс» обладает уникальными данными, которые позволяют сделать наш сервис ещё более полезным и прозрачным. Пользователь получает не просто сухие данные, а наглядное подтверждение истории машины. Это помогает быстрее принимать взвешенные решения и избегать неприятных сюрпризов после покупки».

Блок с фотографиями повреждений уже доступен в тестовом режиме всем пользователям сервиса «Отчеты» на сайте и в мобильном приложении «Авто.ру». Команда «Авто.ру» внимательно следит за обратной связью и будет дорабатывать рекомендации на основе реальных откликов пользователей.