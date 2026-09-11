Разделы

Веб-сервисы
|

Кадры, которые решают: «Отчеты Авто.ру» пополнились фотографиями страховых осмотров

«Отчеты Авто.ру» стали первым в России сервисом по проверке истории владения автомобилем, в котором доступны фотографии повреждений автомобиля, сделанные для оценки стоимости восстановительных работ. Снимки поступают от партнера сервиса — международной компании «Аудатэкс», которая наполняет и формирует собственную базу уже более 20 лет. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Фотографии становятся узловым элементом раздела «страховых случаев» и дают покупателю наиболее полное представление о характере и масштабе повреждений, которые машина могла иметь в прошлом. Кроме снимков в «Отчете Авто.ру» будет информация о факте ДТП с оценкой тяжести повреждений, расчетом стоимости ремонта и фактически выплаченной суммой.

Теперь, выбирая между двумя похожими авто с калькуляциями ремонта в истории, пользователь сразу видит, где повреждения были косметическими, а где требовался серьёзный кузовной ремонт, и получает весомый аргумент для торга.

Ключевое преимущество нового блока — уникальность: фотографии «Аудатэкс» будут доступны только пользователям «Отчетов Авто.ру». В базе уже собраны сотни тысяч кадров повреждений по разным автомобилям, и их количество растёт с каждым днём: снимки появляются после проведения большинства осмотров для расчёта стоимости восстановительных работ.

Фотографии размещаются в специальном блоке внутри «Отчета» и сопровождаются контекстной информацией: датой происшествия, перечнем повреждённых элементов и данными о расчёте ремонта. Такой подход дает не просто картинку, а полноценный контекст: пользователь видит не только «как было», но и «что планировали чинить» и «сколько это стоило».

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

«Фотографии с осмотров были одним из самых частых запросов от наших пользователей, — сказал Георгий Беседин, менеджер продукта «Авто.ру» «Отчеты», — и мы рады наконец реализовать эту задумку и сделать это первыми на рынке. «Аудатэкс» обладает уникальными данными, которые позволяют сделать наш сервис ещё более полезным и прозрачным. Пользователь получает не просто сухие данные, а наглядное подтверждение истории машины. Это помогает быстрее принимать взвешенные решения и избегать неприятных сюрпризов после покупки».

Блок с фотографиями повреждений уже доступен в тестовом режиме всем пользователям сервиса «Отчеты» на сайте и в мобильном приложении «Авто.ру». Команда «Авто.ру» внимательно следит за обратной связью и будет дорабатывать рекомендации на основе реальных откликов пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

Один из крупнейших инструментов для программистов изгнал россиян после его покупки Илоном Маском

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта

Чужую почту в Gmail можно читать с помощью ChatGPT

Заказчики пересматривают выбор платформ виртуализации

Разработчики заработали 2 миллиарда на продаже импортозамещенного ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще