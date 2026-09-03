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Опрос VK Education: 43% студентов начнут учебный год с освоения новых навыков — от языков до нейросетей

Аналитики VK Education выяснили, какие цели ставят перед собой студенты в новом учебном году и с каким настроением они к нему приступают. 43% опрошенных планируют не просто успешно закрывать сессии, а осваивать новые компетенции — в приоритете иностранные языки, искусственный интеллект и профессиональный софт. 62% опрошенных студентов входят в учебный год с уверенностью или спокойствием, а главной задачей для 52% стал поиск баланса между учебой, работой и личной жизнью. Об этом CNews сообщили представители VK.

Онлайн-опрос VK Education был проведен в августе 2026 г. среди 1 тыс. российских студентов в возрасте от 18 до 25 лет.

Среди других целей на предстоящий год лидирует успешное закрытие сессий — ее ставят перед собой 55% студентов. Расширить круг общения планируют 39%, участвовать в проектах и налаживать полезные связи — 37%, а найти стажировку или работу, совместимую с учебой, — 36%. Вуз для студентов — это не только способ получить диплом: 62% воспринимают его как возможность наладить нужные знакомства, 48% — как старт карьеры, 45% — как шанс прожить яркую студенческую жизнь, а 36% — как пространство для поиска своего призвания.

Ключевым вызовом нового учебного года студенты назвали риск выгорания (56%). На втором месте — поиск стажировки или работы мечты (48%). Еще 40% готовы принять вызов «не сравнивать себя с другими и идти своим путем», а 36% — хотят освоить новые инструменты и начать использовать ИИ в учебе. Каждый третий студент (33%) намерен улучшить академические результаты, а 21% хотят разобраться, точно ли они выбрали подходящую специальность.

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35% студентов относятся к началу года без особых эмоций, 27% — с уверенностью и настроем на успех, а каждый пятый (19%) — с эйфорией. По сравнению с прошлым годом отношение к учебе стало более осознанным и ответственным у 26% опрошенных, еще у 26% оно осталось примерно таким же. В то же время 19% признались, что стали относиться к учебе более безразлично.

В поиске опоры в новом учебном году большинство студентов (40%) рассчитывают прежде всего на себя. На втором месте — искусственный интеллект и нейросети: их выбрали 25% респондентов. Семью и партнера назвали 15%, друзей и одногруппников — 14%, а преподавателей и кураторов — только 5%.

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