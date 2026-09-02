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«Атракс»: к сентябрю 2026 г. более 70% участников рынка начали работать с ЭТрН

Более 70% участников рынка грузоперевозок уже тестируют электронные транспортные накладные или используют их в работе. К такому выводу пришли представители логистической площадки «Атракс» по результатам исследования. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

Первый опрос компания провела в мае 2026 г., за несколько месяцев до обязательного внедрения ЭТрН. В конце августа 2026 г. «Атракс» повторно опросил участников рынка, чтобы оценить, как изменилась их готовность к новым требованиям.

В исследовании приняли участие 395 представителей отрасли: перевозчики, грузовладельцы, экспедиторы, логистические операторы и компании, совмещающие несколько ролей.

Результаты августовского опроса показали: 71,4% респондентов уже перешли к практической работе с электронными накладными. Почти половина участников (49,6%) проводят пилоты и тестируют ЭТрН в грузоперевозках, а 21,8% используют их на постоянной основе.

Для сравнения: в мае электронными накладными пользовались лишь около 25% участников, тогда как более 70% респондентов находились на этапе изучения нового формата или только готовились к его внедрению.

Вырос и уровень технической подготовки компаний. Участники оценили его в среднем на 3,6 балла против 3,3 балла в мае 2026 г. Около 59% респондентов высоко оценили свою готовность к ЭТрН, поставив максимальную оценку. При этом у 16,5% компаний уровень подготовки пока остается низким — всего 1-2 балла.

Основным препятствием для перехода на ЭТрН участники по-прежнему считают неготовность контрагентов. В мае 2026 г. на этот вариант приходилось 27,1% ответов о сложностях, в августе 2026 г. — уже 32,4%.

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Второе место занимают техническая интеграция и работа ИТ-систем — на них пришлось 22% ответов. Сложности с перестройкой внутренних процессов и обучением сотрудников составили 18%, юридические и организационные вопросы — 14,9%. Финансовая сторона перехода беспокоит участников заметно реже: на стоимость и ресурсы для внедрения пришлось 4,8% ответов.

По мере перехода на новый формат отношение компаний к его преимуществам изменилось. В августе 2026 г. 41% опрошенных сообщили, что пока не видят значимых преимуществ ЭТрН для своего бизнеса. В мае 2026 г. такой вариант выбирали около 25% участников.

Главным плюсом электронных накладных 27,3% респондентов назвали ускорение обмена и обработки документов. Сокращение бумажного документооборота отметили 16,5% участников, соответствие требованиям законодательства — 7,1%.

«За несколько месяцев рынок заметно продвинулся в работе с ЭТрН. Теперь компаниям важно наладить работу с ЭТрН в ежедневных перевозках. При этом многое зависит от взаимодействия с контрагентами: важно правильно распределить роли, обеспечить стабильный обмен документами и быстро решать вопросы, которые возникают в разных сценариях перевозок. Чем лучше выстроены эти процессы, тем меньше сложностей будет возникать при работе с ЭТрН», — отметил Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

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