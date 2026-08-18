«Битрикс24» увеличил объем облачного хранилища на всех тарифах

В «Битрикс24» увеличили лимиты на использование «Диска». Новые лимиты дают компаниям возможность держать в одном сервисе всю рабочую документацию, в том числе договоры со сканами, макеты, записи звонков и встреч, — не подключая сторонние хранилища. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

«Битрикс24 Диск» — облачное хранилище для рабочих и личных файлов, делающее совместную работу команд удобнее и проще. Сотрудники работают с общими документами в единой среде, а не пересылают версии файлов друг другу. Файлы из «Диска» можно привязать к задачам, сделкам и лидам в CRM и к проектам, а их передачу и согласование можно автоматизировать встроенными бизнес-сценариями.

Новые лимиты для разных тарифов: «бесплатный»: с 5 ГБ до 25 ГБ; базовый: с 24 ГБ до 1 ТБ; стандартный: со 100 ГБ до 5 ТБ; «профессиональный»: с 1024 ГБ до 10 ТБ; на тарифе «энтерпрайз» лимит увеличился на 10-20 ТБ — в зависимости от количества пользователей портала.

Изменения уже действуют и применяются автоматически: переходить на другой тариф или обращаться в поддержку не нужно. Полный список изменений отображен на сайте «Битрикс24».