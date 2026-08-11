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«Контур.Фокус» представил ИИ-анализ договоров

В «Контур.Фокусе» появилась возможность быстро и безопасно проверять договоры с контрагентами. Разработчики представили универсальную модель для выявления рисков. Используя ИИ-анализ договоров в «Контур.Фокусе», специалист может сократить время изучения договора до 10 минут. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Команда «Контур.Фокуса» провела предварительное исследование и выяснила, на что тратят время сотрудники, работающие с договорами. Результат показал, что почти 40% рабочего времени уходит на изучение договоров от контрагентов. Так появилось решение — предоставить пользователям полный цикл работы с контрагентами — от поиска и проверки благонадежности до анализа договора.

Воспользоваться новой функцией можно прямо в сервисе «Контур.Фокус» — достаточно просто загрузить договор в формате docx или PDF, нажать «Проверить новый документ» и заполнить параметры. После пяти минут проверки, система выдаст результат: будут показаны выявленные риски с категориями: высокий, средний и низкий, и подсвечены фрагменты текста, в которых обнаружены рисковые условия. Каждый риск можно раскрыть подробнее, изучить потенциальные последствия и получить практические рекомендации по устранению.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Контур.Фокус силен в части поиска, выбора и проверки контрагента. Контур, как компания, силен в электронном документообороте. ИИ-анализ договоров закрывает промежуточный этап — формирование, проверку рисков и согласование условий сделки. Поэтому новая возможность ИИ-проверки договоров — логичное расширение нашего сервиса. Мы закрываем потребность пользователей в следующем этапе B2B-взаимодействия».

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