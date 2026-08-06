Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ночь в пятизвездочном отеле подешевела на 10,6% за год

Пятизвездочные отели сильнее всех остальных типов размещения снизили цену за ночь. По данным сервиса путешествий «Туту», в I полугодии 2026 г. ночь в них стоила в среднем 15,6 тыс. руб/, это на 10,6% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость ночи по всем типам размещения за то же время снизилась на 2,8%. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

В остальных категориях классических отелей динамика другая. Ночь в четырех звездах стоила 8,2 тыс. руб. и подешевела всего на 1,8%. Три звезды, наоборот, подорожали на 3,2%, до 5 тыс. руб. за ночь, отели одной-двух звезд на 3,4%, до 3,6 тыс. руб.

Сильнее всего за год выросла цена ночи в отелях без звезд, на 10,3%. Ночь в них стоила почти 4,9 тыс. руб. и вплотную приблизилась к трехзвездочным отелям. Квартиры и апартаменты при этом подешевели на 6,5%, до 4 тыс. рублей за ночь, апарт-отели на 2,9%, до 5,2 тыс. руб.

«Спрос в верхнем сегменте проживания меняется, и отели меняют тарифы, чтобы удержать загрузку. В бюджетных категориях всt наоборот: бронирований стало больше на 68%, а объектов только на 23%, и спрос обгоняет предложение. Пока этот разрыв сохраняется, цена в нижнем сегменте будет продолжать рост», — сказал Юрий Вьюшин, директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий «Туту».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Одновременно в верхнем сегменте расширяется предложение, число пятизвездочных отелей, которые забронировали хотя бы раз за период, выросло на 22,3% год к году. Для сравнения, у четырех звезд рост составил 12,5%, у трех звезд 6,8%.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще