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«Сбер2B» сделала доступными экспедиторские документы в формате ФНС России в сервисе ЭДО

Теперь в «Сбер2B ЭПД» логисты могут использовать электронные экспедиторские документы для оформления операций, связанных с перевозкой, организацией доставки, хранением и экспедированием грузов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбер2B».

В «Сбер2B ЭПД» логистам стали доступны все экспедиторские документы по утвержденному формату ФНС России:

Поручение экспедитору – документ, в котором заказчик указывает, какие услуги должен оказать экспедитор и на каких условиях. Поручение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), после чего направляется оператору электронного документооборота на проверку и после её прохождения направляется в государственную информационную систему (ГИС) ЭПД и экспедитору.

Экспедиторская расписка – подтверждает, что экспедитор принял груз от клиента и отвечает за его сохранность.

Складская расписка – подтверждает, что груз принят на склад экспедитора для хранения или дальнейшей перевозки.

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Экспедиторы смогут использовать электронные документы для оформления операций, связанных с перевозкой, организацией доставки, хранением и экспедированием грузов, что особенно важно для 3PL (Third Party Logistics) – и 4PL (Fourth Party Logistics) –моделей, а также комплексной логистики.

«Команда «Сбер2B ЭДО» активно реализует новые документы по утверждённым ФНС России форматам. Теперь в «Сбер2B ЭПД» доступны и экспедиторские электронные документы, что обеспечивает участникам логистического рынка беспрепятственный и быстрый обмен экспедиторскими документами в соответствии с законодательством», ‒ отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B ЭДО».

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