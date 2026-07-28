ВТИ завершил разработку программного комплекса для оценки возможности сжигания непроектных углей на ТЭС

АО «ВТИ» завершил разработку программного комплекса, позволяющего с высокой точностью прогнозировать поведение котельного оборудования при переходе на непроектное топливо. Об этом CNews сообщили представители АО «ВТИ».

До последнего времени всесторонне оценить последствия перехода на «чужой» уголь заблаговременно не представлялось возможным. Решение данной проблемы предложено научным коллективом АО «ВТИ». Специалисты Института завершают создание инновационного расчетно-аналитического комплекса, представляющего собой, по сути, инструмент предиктивной диагностики. Программный продукт призван дать исчерпывающие ответы на два фундаментальных вопроса: является ли использование конкретной марки угля технически допустимым и экономически обоснованным в заданных условиях эксплуатации.

Ключевым отличием комплекса является глубина проработки данных. Если ранее расчеты преимущественно ограничивались оценкой глобального влияния на процессы теплообмена в котле, то новый алгоритм учитывает тонкие, но критически значимые нюансы, такие как риск смерзаемости топлива в зимний период или деградация его сыпучих свойств. Система обеспечивает целостное видение ситуации.

Особый акцент сделан на эргономику решения. От инженера требуется лишь ввод компактного перечня исходных данных: основных характеристик угля и рабочих параметров технологического оборудования. В ответ система в оперативном режиме формирует комплексный цифровой профиль состояния электростанции при использовании нового топлива. Пользователь получает детальные расчетные характеристики по всей технологической цепочке — от котельного агрегата и системы пылеприготовления до топливоподачи и золоудаления, — экспертное заключение и, что принципиально важно, перечень конкретных технических рекомендаций по реконструктивным мероприятиям, направленным на снятие выявленных ограничений.

В случае успешного опытно-промышленного внедрения данное цифровое решение может стать типовым инструментом для большинства угольных тепловых электростанций России.