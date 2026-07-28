«Авито Работа»: молодежь стала в 2,5 раза чаще выбирать вахтовые позиции

Молодые соискатели все чаще рассматривают вахтовый формат работы как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру в востребованных сферах. Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику резюме на вахтовые позиции среди кандидатов в возрасте 18–24 лет за первое полугодие 2026 г. Количество таких резюме увеличилось на 166% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Соискатели чаще всего создавали резюме на вахтовые позиции в технических и рабочих специальностях. На первом месте по росту количества резюме находится позиция механика: число откликов увеличилось на 167% год к году, при этом средние зарплатные ожидания кандидатов составили 150 000 руб. в месяц. Специалисты этого направления отвечают за обслуживание и ремонт техники и оборудования, поэтому вахтовый формат позволяет молодым кандидатам получить практический опыт работы в производственных и промышленных проектах.

Следующей по востребованности соискателей стала позиция инженера — рост числа резюме составил 151%, а средние зарплатные ожидания достигли 100 000 руб. в месяц. Инженерные специальности привлекают молодых соискателей возможностью развиваться в технических направлениях и получать опыт участия в крупных инфраструктурных и производственных проектах.

Третью строчку рейтинга заняли крановщики: соискательская активность выросла на 146%, при этом средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 200 000 руб. в месяц. На четвертом месте расположились геодезисты: количество опубликованных резюме увеличилось на 130% (100 000 руб. в месяц), а пятерку лидеров замыкают электрогазосварщики (+129%, 150 000 руб. в месяц). Эта позиции привлекают кандидатов возможностью участвовать в строительных и инженерных проектах и развивать практические навыки, а вахтовый формат позволяет быстрее получить опыт и начать развиваться в технических направлениях.

Средние зарплатные ожидания соискателей за первую половину 2026 г. составляют 104 243 руб. в месяц. Они рассчитаны на основе значений, которые кандидаты указывали в своих резюме. При этом фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от опыта соискателя, региона проживания, удаленности места работы, продолжительности вахтового проекта и других условий. Например, компании могут предлагать разные форматы занятости — 15/15, 30/30, 45/45 и другие варианты.

Динамика числа опубликованных резюме на вахтовые позиции среди соискателей 18–24 лет, I полугодие 2025/2026

«Вахтовый формат занятости становится для молодых соискателей не только способом получить высокий доход, но и возможностью быстрее войти в профессию и получить практические навыки. Мы видим, что интерес к таким предложениям растет на фоне активности бизнеса: по итогам первого полугодия 2026 г. средние зарплатные предложения по вахтовой занятости в России увеличились на 18% и достигли 207 172 руб. в месяц. При этом наиболее заметная динамика наблюдается в сфере производства непродовольственных потребительских товаров — здесь средние предлагаемые вознаграждения выросли на 37% и составили 184 800 руб. в месяц. Для компаний это, в свою очередь, возможность привлекать молодых специалистов в отрасли, где требуется большое количество квалифицированных кадров. При этом работодатели все чаще открыто относятся к кандидатам без опыта и готовы вкладываться в их обучение», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».