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Новый релиз Security Vision: упрощение доступа, контроль зависимостей и умный поиск в чатах

Компания Security Vision представила очередное обновление платформы. Релиз включает доработки, направленные на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и удобство повседневной работы пользователей. В частности, добавлена поддержка аутентификации по OIDC, расширены возможности анализа конфигурации типов объектов, а также оптимизирована работа с отчетами и чатами. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Поддержка аутентификации по OIDC

В платформе реализована поддержка протокола аутентификации OpenID Connect (OIDC). Новая возможность расширяет доступные варианты подключения Security Vision к используемым в организации системам аутентификации.

Просмотр мест использования типов объектов

В настройках типов объектов появилась вкладка «Применения», на которой отображаются все места использования выбранного типа объекта в платформе.

Новая вкладка помогает оценить существующие зависимости перед изменением типа объекта и снижает риск непреднамеренного влияния на связанные настройки.

Улучшение истории запуска отчетов

В разделе истории запуска отчетов переработана компоновка элементов управления «Посмотреть входные параметры» и «Выгрузить отчет».

Изменение упрощает доступ к параметрам запуска и результатам ранее сформированных отчетов.

Поиск сотрудников в чате

В блоке «Чат» карточек объектов добавлен регистронезависимый поиск сотрудников при их упоминании.

Теперь поиск не зависит от регистра введенных символов, что делает выбор сотрудника для добавления в обсуждение удобнее.

Обновление PowerShell

Для работы коннектора PowerShell теперь требуется интерпретатор PowerShell версии 7.4.16. Новое требование необходимо учитывать при обновлении платформы и подготовке инфраструктуры.

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