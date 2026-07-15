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«Интернет-вирусы» перекочевали в продажи: В России зафиксирован высокий интерес к товарам с мемом «сикс севен»

Аналитики Wildberries (входит в группу RWB) зафиксировали резкий рост интереса к товарам с интернет мемом «сикс севен». Старт тренда пришелся на декабрь 2025 г, когда оборот как в денежном, так и в натуральном выражении вырос в 7,5 раза по сравнению с ноябрем 2025 г. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В 2026 г. динамика сохраняется с двумя выраженными всплесками: в феврале 2026 г. оборот вырос в 2,2 раза относительно января 2026 г., что может быть связано с традиционно «тихим» периодом продаж в январские праздники. Второй пик зафиксирован в мае 2026 г., когда продажи выросли почти на 70% по сравнению с апрелем 2026 г., вероятно, из-за окончания учебного года. В июне 2026 г. прирост продолжился и составил еще 30% по сравнению с маем 2026 г..

Самые популярные подкатегории товаров с символикой «67» — это фигурки, статуэтки и наклейки. Интересно, что начиная с апреля в топ продаж вышли пряники «сикс севен», чаще всего их покупают для украшения тортов и выпечки. В то же время украшения для маникюра, печати, тапочки, одноразовая посуда и костюмы с мемом присутствуют в продаже, но значительно уступают лидерам по обороту.

Если брать конкретные артикулы, то самым популярным товаром из вселенной «сикс севен» стала пластиковая подвижная фигурка «67» с глазами и руками, а на втором месте — мягкая игрушка «67». Помимо этого, в топе продаж набор из 10 миниатюрных фигурок «67», бейсболки и футболки с соответствующими принтами.

В целом выбор на Wildberries товаров «сикс севен» огромен: от слайдеров для ногтей до кружек, значков, светящихся браслетов и пледов.

Впрочем, пока общие объемы продаж не дотягивают до хита этого сезона — антистресс пельменей-дамплингов, но объединяет их одно: оба тренда, скорее всего, будут скоротечны.

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