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«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по продвижению инженерных кадров

«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны намерены совместно работать над популяризацией инженерных специальностей и укреплением общественного имиджа профессий, связанных с производственной и технической деятельностью.

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться аналитическими данными о рынке труда, формировать совместные рабочие и экспертные группы, направлять представителей для участия в мероприятиях, а также проводить совместные конференции и проекты, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий среди соискателей.

Инициатива приходится на период устойчивого роста интереса к массовым и техническим специальностям. По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2026 г. средние зарплатные предложения для сотрудников в группе «Инженеры и научные сотрудники» выросли на 11% год к году и достигли 100486 руб/мес. Спрос на таких специалистов растет во многих регионах России, особенно активно — в Алтайском

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