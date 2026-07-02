«СберМобайл» научил сервис защиты от мошенников предупреждать близких о подозрительных звонках

«СберМобайл» обновил возможности сервиса защиты от телефонного мошенничества «Хранитель». Теперь он не только помогает распознавать подозрительные звонки, но и может уведомить о них близких пользователя. Кроме того, сервис получил новый режим работы, при котором звонок автоматически прерывается, если система выявляет признаки мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

«Аура» — бесплатная услуга в составе сервиса «Хранитель», доступная для подключения по желанию. Теперь после активации пользователь может выбрать один из двух режимов работы: предупреждение о подозрительном звонке во время разговора или автоматическое завершение вызова, если система выявит признаки мошенничества.

Еще одна новая функция — «Предупреждение близких». Пользователь может добавить до пяти номеров «СберМобайла», владельцы которых будут получать SMS-уведомления, если «Аура» обнаружит подозрительный звонок. Это поможет родственникам или близким быстрее узнать о потенциально опасной ситуации, связаться с человеком и при необходимости помочь ему не стать жертвой мошенников. Добавить номер в список можно только с согласия его владельца — после подтверждения через SMS-код. Такой механизм защищает пользователей от несанкционированного подключения к уведомлениям.

«Телефонные мошенники часто рассчитывают на то, что человек останется один на один с подозрительным звонком и не успеет посоветоваться с близкими. Поэтому мы развиваем Хранитель не только как инструмент защиты пользователя, но и как сервис, который помогает вовремя подключить к ситуации тех, кому человек доверяет. Возможность автоматически завершить подозрительный звонок и уведомить близких позволяет быстрее отреагировать на потенциальную угрозу и снизить риск того, что мошенникам удастся довести разговор до реализации опасного сценария», — отметил Дмитрий Чернов, директор по продукту в «СберМобайле».

Подключить и настроить «Ауру» можно в мобильном приложении «СберМобайла» и личном кабинете в разделе «Безопасность». Обновление доступно бесплатно всем частным абонентам «СберМобайла» на тарифах с поддержкой сервиса «Хранитель».