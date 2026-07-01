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Caviar представил «Флагман»: первый кастомный складной iPhone Ultra

Caviar разработал кастомную коллекцию «Флагман» для первого складного смартфона Apple. В серию войдут четыре премиальные версии устройства: фиолетовая, полностью черная, серебристая и особая золотая модель с карбоном и яблоком, полностью сделанным из золота. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Одной из особенностей будущего складного iPhone может стать сдержанная заводская палитра. Caviar расширяет выбор, предлагая четыре дизайнерских решения, вдохновленных цветами серии Pro и традиционными материалами премиальных аксессуаров.

iPhone Ultra «Темная Вишня» сочетает фиолетовую кожу крокодила с декором, покрытым золотом 999 пробы. Выразительный оттенок подчеркивает необычный форм-фактор устройства и придает ему более яркий коллекционный образ. Мастера Caviar попытались передать цвет Dark Cherry, который станет культовым в оригинальной версии iPhone 18 Pro.

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Caviar

Модель «Титан» выполнена полностью в черной гамме. Корпус, декоративные элементы и натуральная кожа крокодила образуют цельную монохромную композицию. Сдержанный дизайн ориентирован на ценителей строгой эстетики. Версия «Серебро» получила верхнюю панель из серебра и вставку из кожи крокодила. Объемное яблоко полностью выполнено из серебра 925 пробы.

Особое место в коллекции занимает флагманская модификация «Золото» с карбоном и объемным логотипом Apple, посвященная 50-летнему юбилею Apple. Яблоко полностью сделано из золота 750 пробы.

Стоимость предзаказа начинается от 849 тыс. руб., самая дорогая модель iPhone Ultra «Золото» 1 ТБ — 1,019 млн руб.

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