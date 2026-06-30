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«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год

ПАО «Ростелеком» сообщает об итогах проведения общего собрания акционеров по итогам 2025 г. (ГОСА), состоявшегося 30 июня 2026 г. ГОСА прошло в формате заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа «А» в размере 2,71 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 руб. на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям дивидендные выплаты составят 9,46 млрд руб. или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 г., что соответствует положениям дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы, утвержденной ранее советом директоров.

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Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать десяти рабочих дней (выплата до 3 августа 2026 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до 24 августа 2026 г. включительно).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2025 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, назначили аудиторскую организацию, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня.

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