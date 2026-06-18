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Фонд «Природа и люди» представил «ГИС для ООПТ» — цифровой инструмент для управления пространственными данными

Фонд «Природа и люди» запустил бесплатный веб-сервис «ГИС для ООПТ» для работы с пространственными данными особо охраняемых природных территорий. Новый инструмент помогает сотрудникам ООПТ готовить описание границ территорий в формате, соответствующем требованиям Росреестра, без специализированного программного обеспечения и привлечения подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители фонд «Природа и люди».

Одним из ключевых инструментов сервиса стал кадастровый модуль. Он позволяет подготовить точный перечень координат всех поворотных точек границ территории.

Перевод описания границ ООПТ в машиночитаемый формат необходим для внесения сведений в государственные информационные системы и защиты природных комплексов от незаконного хозяйственного использования. Такая работа требует корректного определения координат, подготовки документации и соблюдения требований Росреестра. Для многих ООПТ это связано с дополнительными расходами и привлечением профильных специалистов. Новый веб-сервис от фонда «Природа и люди» позволяет закрыть эту задачу прямо в браузере и бесплатно.

«Главное, чего мы добивались, — чтобы любой сотрудник ООПТ, независимо от опыта работы с ГИС, мог самостоятельно загрузить свои данные и сформировать реестр поворотных точек границ территории. Быстро, без ошибок и без затрат на лицензии и подрядчиков, — сказала Наталья Трофимова, директор АНО «Природа и люди: цифровые решения». — Сотрудникам ООПТ приходится тратить слишком много времени не на саму территорию, а на сложную техническую работу: описывать границы, сводить координаты, проверять данные и готовить документы. Это долгая, утомительная работа, которая отвлекает от действительно важных задач. Мы сделали так, чтобы большую часть этой рутины взял на себя кадастровый модуль. Чтобы у сотрудников оставалось больше времени не на бумаги, а на охрану природы».

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Пользователю достаточно загрузить выписку из ЕГРН о границах территории. Система автоматически создаст векторный слой, который при необходимости можно скорректировать вручную. После этого сервис сформирует готовый набор материалов: векторный файл с границами и описание границ в формате, соответствующем требованиям Росреестра. Решение прошло тестирование специалистами федеральных ООПТ.

Сергей Самсонов, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк»: «Нам давно требовался отечественный аналог ГИС-платформ — с понятным интерфейсом, достаточным набором инструментов и функционалом. Мы разместили в веб-сервисе «ГИС для ООПТ» проекты парка и получили единую среду для работы с границами, тематическими слоями и документацией, доступную для работы сотрудникам отделов, работающим с пространственными данными. Одна из самых частых и трудоёмких задач для нас — перевод линейных объектов (границ зон парка - охранных и функциональных) в точечные (поворотные точки). Простыми словами, это координаты узловых точек на местности, через которые проходят границы, — своего рода «координатный скелет» территории. Выходная таблица может содержать десятки тысяч таких точек, и обрабатывать их вручную практически невозможно. Ко всему прочему их нужно пронумеровать — процесс монотонный и очень затратный по времени. Отдельная задача — точность при переводе границ из одной системы координат в другую. В непрофильном программном обеспечении неизбежно возникают смещения и искажения. Кадастровый модуль «ГИС для ООПТ» решает все эти задачи автоматически: преобразует границы в поворотные точки, нумерует их и пересчитывает координаты без потери точности. Мы протестировали модуль в нашем парке — он подтвердил свою работоспособность. Для нас это не просто удобство, а реальная экономия времени, ресурсов и возможность решать задачи в разы быстрее».

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