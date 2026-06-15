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«Цифровой ID» интегрирован в решения «ААМ Системз»

Компания «ААМ Системз» реализовала поддержку сервиса «Цифровой ID» в программных комплексах APACS и LyriX. «Цифровой ID» представляет собой сервис на базе российского мессенджера «Макс», предназначенный для хранения электронных документов и подтверждения личности пользователя. Благодаря интеграции с решениями «ААМ Системз» цифровой идентификатор может использоваться в качестве полноценного пропуска в системах контроля и управления доступом. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

В рамках интеграции программные комплексы APACS и LyriX взаимодействуют с мессенджером «Макс» для передачи и проверки данных о пропусках. Система получает и обрабатывает идентификатор пользователя, после чего принимает решение о предоставлении доступа на объект.

Для поддержки нового механизма доступа «ААМ Системз» разработала универсальный считыватель «ААМ Макс». Устройство поддерживает работу как с сервисом «Цифровой ID», так и с популярными форматами RFID-карт, включая EM-Marine, MIFare, DESFire и HID Prox. Встроенный экран обеспечивает обратную связь для пользователей при прохождении точек доступа.

По информации компании, использование новой технологии позволяет снизить риски применения поддельных или переданных третьим лицам пропусков, а также повысить удобство доступа за счет использования цифровых инструментов идентификации.

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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

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