«Гигант»: импортозамещение в электротехнике состоялось не во всех сегментах

Российские производители закрыли значительную часть спроса на кабельную продукцию, разъемы и силовое оборудование. Основная зависимость от импорта сохраняется в микроэлектронике и сложной компонентной базе. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Компьютерные системы».

Российская электротехническая отрасль за последние несколько лет существенно продвинулась в импортозамещении, однако результаты остаются неравномерными по разным сегментам рынка. Если в производстве кабельной продукции, разъемов и силового оборудования зависимость от зарубежных поставщиков удалось значительно снизить, то в микроэлектронике сохраняется высокая потребность в импортных компонентах.

По оценке специалистов компании «Гигант - Компьютерные системы», наиболее заметные результаты достигнуты в сегментах, связанных с производством электротехнического оборудования и механических компонентов. Российские предприятия сегодня способны обеспечивать внутренний спрос на кабельную продукцию, трансформаторы, значительную часть разъемов и ряд других категорий оборудования. Развивается производство электродвигателей, в том числе для робототехнических систем и промышленной автоматизации.

Отдельным направлением, где импортозамещение оказалось наиболее успешным, стала кабельная отрасль. По ряду категорий рынок практически полностью обеспечивается отечественной продукцией. Аналогичная ситуация наблюдается в производстве корпусов, механических узлов и ряда базовых электронных компонентов, включая резисторы и отдельные типы разъемов.

При этом наиболее сложной зоной остается микроэлектроника. Несмотря на появление российских аналогов по отдельным направлениям, масштабного замещения импортной элементной базы пока не произошло. Ограничениями остаются недостаточные объемы производства, ограниченный ассортимент и отсутствие широких продуктовых линеек для различных отраслевых задач.

«Если говорить о результатах импортозамещения в электротехнике, то правильнее говорить не о всей отрасли в целом, а о конкретных сегментах. В кабельной продукции, силовом оборудовании и ряде механических компонентов задача в значительной степени решена. Но микроэлектроника по-прежнему остается ключевой зоной зависимости от импорта. Основная проблема сегодня связана не только с наличием компонентов, но и с их экономикой производства, масштабом выпуска и широтой номенклатуры», - отметил Сергей Семикин, генеральный директор «Гигант - Компьютерные системы».

Дополнительным фактором остается стоимость отдельных отечественных компонентов. По словам экспертов, ряд позиций присутствует на рынке, однако цена российских аналогов существенно превышает стоимость зарубежных решений. Это ограничивает возможности их массового использования в коммерческих проектах и промышленном производстве.

Наиболее сложной категорией остаются микроконтроллеры и отдельные виды электронной компонентной базы. Несмотря на развитие отечественных разработок, спрос на такую продукцию пока значительно превышает возможности локального производства. В результате зависимость от импортных поставок в этом сегменте сохраняется.

Ситуация показывает, что импортозамещение в электротехнике постепенно переходит от решения задач по выпуску готового оборудования к более сложному этапу - развитию собственной компонентной базы. Именно способность обеспечить рынок конкурентоспособной микроэлектроникой станет одним из ключевых факторов дальнейшего развития отрасли в ближайшие годы.