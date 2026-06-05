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Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве

Сбербанк и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве. Объединив свои ключевые компетенции, компании запланировали глубокую интеграцию искусственного интеллекта в программные продукты с целью создания решений, которые зададут новые стандарты отрасли и обеспечат российским заказчикам доступ к передовым технологиям. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Наша синергия — это шаг к формированию технологически сильного будущего России.Мы создаем продукты, способные удовлетворить самые сложные запросы рынка».

Вячеслав Комлев, председатель совета директоров ООО «Ред Софт»: «Сотрудничество со Сбером позволит компании предложить заказчикам еще более функциональные решения. Уверен, вместе мы выведем отечественную разработку на принципиально новый уровень конкурентоспособности».

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