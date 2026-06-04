ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям усилят поддержку технологического бизнеса

ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям заключили соглашение о партнерстве в целях развития инновационных проектов и научно-технической сферы. Стороны сфокусируются на создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации высокотехнологичных проектов. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

«ОЭЗ Москвы — флагман столичной промышленности, где сегодня сосредоточены свыше 240 предприятий. Соглашение с Фондом содействия инноваций еще один стратегический шаг в обеспечении полного технологического цикла: от идеи до запуска производства. Партнерство позволит малым инновационным компаниям получать системную поддержку, придаст импульс для их развития и ускорит реализацию наукоемких проектов», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Соглашение заключено сроком на пять лет.

«ОЭЗ “Технополис Москва” является одной из ведущих площадок для развития высокотехнологичного бизнеса, и мы рассчитываем, что объединение наших возможностей поможет большему числу инновационных компаний получить доступ к необходимой инфраструктуре, экспертной поддержке и новым рынкам. Уверен, что наше партнерство будет способствовать развитию малого технологического предпринимательства столицы», — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.