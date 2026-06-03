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Микро-ЦОД DataStone+ включены в ГИСП

Модульные микро-ЦОД DataStone+ производства компании «Утилекс» внесены в государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Об этом CNews сообщил представитель компании.

ГИСП (государственная информационная система промышленности) — цифровая платформа для развития отечественных предприятий и обеспечения государственных нужд.

Система создана в соответствии с 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Основная задача платформы — предоставить участникам рынка доступ к важным сведениям и товарам, производимым на территории России.

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Включение в ГИСП подтверждает разработку и производство модульных микро-ЦОД DataStone+ на территории РФ.

В ближайших планах компании «Утилекс» – завершение всех процедур, необходимых для включения микро-ЦОД в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

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