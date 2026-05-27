Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «VK Видео» ускорил загрузку сайта в 1,5 раза, а запуск видео — в 2,5 раза

Компания VK сообщила об обновлении архитектуры сайта vkvideo.ru. Переход между разделами происходит бесшовно: обновляется только контент, без перезагрузки всей страницы. В результате видео запускаются быстрее даже при медленном интернете.

Благодаря изменению архитектуры сайт стал загружаться в 1,5 раза быстрее, загрузка видео ускорилась на 60%, время получения первого кадра сократилось в 2,5 раза.

Обновление улучшило базовые сценарии использования «VK Видео»: зрители могут комфортно исследовать витрины контента и главную страницу, смотреть видео при низкой скорости интернета.

«Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру «VK Видео», чтобы просмотр контента оставался быстрым и стабильным вне зависимости от устройства или качества сети. Обновление веб-версии позволило улучшить пользовательский опыт — от загрузки интерфейса до старта воспроизведения видео», — отметил руководитель департамента разработки мультимедиа-технологий VK Игорь Никифоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290