Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие PCI DSS v4.0.1

DataSpace сообщила об успешном завершении очередного независимого аудита, который подтвердил соответствие дата-центра стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) версии 4.0.1.

Аудит проводился аккредитованной организацией и охватывал профильные аспекты деятельности дата-центра. В ходе комплексной проверки была отмечена надежность системы физической безопасности дата-центра.

Для клиентов – финансовых организаций, платежных провайдеров, ритейлеров и участников рынка электронной коммерции – наличие актуального PCI DSS-сертификата дата-центра является индикатором возможности снижения собственной комплаенс-нагрузки при размещении ИТ оборудования для проведения трансакций.

«Подтверждение соответствия PCI DSS v4.0.1 отражает высокий уровень зрелости наших процессов управления рисками и операционной дисциплины. Мы последовательно инвестируем в передовые технологии, развитие компетенций команды и совершенствование системы внутреннего контроля, обеспечивая клиентам стабильную и надежную среду для развития профильного бизнеса», – отметил Сергей Рассказов, генеральный директор DataSpace.

Дата-центр уже на протяжении многих лет стабильно поддерживает высокий уровень соответствия требованиям PCI DSS, что обусловлено проактивным подходом компании к изменениям стандарта и подтверждается результатами регулярных аудитов.

