Разделы

Цифровизация
|

«БФТ-Холдинг» и Центральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

«БФТ-Холдинг» и Центральный университет заключили соглашение о партнерстве. Цель стратегического сотрудничества – объединение усилий для подготовки ИТ-специалистов и комплексного развития молодых цифровых кадров. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Договор об участии университета в проектах БФТ подписали Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга», и Игорь Гайдаржи, руководитель Центра партнерств и карьеры Центрального университета.

Достигнутые договоренности позволят студентам и выпускникам университета проходить оплачиваемые стажировки в Компании. Молодые специалисты смогут погрузиться в решение прикладных бизнес-задач по таким направлениям, как аналитика, разработка, тестирование, техническое документирование и сопровождение информационных систем. Эксперты «БФТ-Холдинга» также примут участие в формировании содержания образовательных программ по различным дисциплинам.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Мы смотрим на это партнерство как на стратегические инвестиции. Принимая активное участие в формировании учебных программ университета, мы также получаем возможность напрямую влиять на процесс подготовки кадров, понимающих логику цифровой трансформации и способных решать прикладные задачи. А формат стажировок позволяет нам растить профессионалов внутри экосистемы Компании, активно вовлекая молодых специалистов в наши ИТ-проекты для бизнеса и госсектора», – сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Интеграция в прикладные проекты такого партнера, как «БФТ-Холдинг», – это конкурентное преимущество для наших студентов на рынке труда. Мы синхронизируем академические знания с реальными потребностями ИТ-отрасли. Сотрудничество позволяет нам держать руку на пульсе технологических изменений и гарантировать, что компетенции наших выпускников будут точно соответствовать ожиданиям ключевых игроков ИТ-индустрии страны», – сказал Игорь Гайдаржи, руководитель Центра партнерств и карьеры Центрального университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290