Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Рекламные алгоритмы «Яндекс UrbanAds» помогут поставщикам «Яндекс Лавки» перераспределять бюджеты и увеличить количество продаж

Поставщикам «Яндекс Лавки» стала доступна новая стратегия продвижения «Максимум заказов» в рекламном кабинете «Яндекс UrbanAds». Она автоматически перераспределяет рекламный бюджет в пользу размещений, которые чаще приводят к заказам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс UrbanAds».

Стратегия анализирует эффективность показов товара в разных разделах сервиса — на главной странице, в поиске, каталоге и карточке товара. Если система фиксирует более высокую вероятность заказа в конкретном разделе, она увеличивает ставку в аукционе, чтобы повысить заметность товара.

По итогам тестирования стратегия позволила поставщикам увеличить GMV и количество проданных товаров в среднем на 10%. По сравнению с предыдущей стратегией продвижения «Максимум показов» рекламодатели также снизили долю рекламных расходов на 25–27% и увеличили CTR на 26%.

Для запуска кампании рекламодателю нужно выбрать товары для продвижения и установить дневной бюджет в личном кабинете. В интерфейсе доступны отчеты по ключевым метрикам эффективности, включая показы, клики, заказы, конверсию и стоимость привлечения заказа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще