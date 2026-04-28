Itglobal.com присоединилась к хартии ответственного развития облачных технологий

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) объявила о вступлении в отраслевую хартию. Инициатива направлена на развитие прозрачных и устойчивых практик в сфере облачных сервисов. Присоединение подтверждает готовность компании участвовать в разработке единых подходов к оценке бизнеса и формированию общих принципов описания структуры рынка.

Хартия объединяет ведущих участников облачной индустрии вокруг принципов добросовестной конкуренции и единых подходов к отраслевой отчетности и таксономии рынка облачного провайдинга и ЦОД. Стандарты направлены на повышение прозрачности отрасли и обеспечивают появление корректной рыночной статистики, применимой для инвестиционного и стратегического планирования. Это важно в текущих экономических условиях, когда требуется четкое понимание направлений приложения усилий и инвестиций в развитии бизнеса. Использование единых методик оценки формирует сопоставимую и принимаемую всеми участниками рынка статистику.

Дополнительную значимость инициативе придает усложнение структуры рынка: расширяется ассортимент услуг, усиливается неоднородность игроков, что затрудняет прямое сравнение компаний. В этих условиях применение единой таксономии создает основу для корректной оценки и сегментации рынка.

«Мы уже применяем единые подходы к подготовке отраслевой отчетности и структурированию данных о рынке, а участие в хартии позволяет синхронизировать эти практики с другими участниками индустрии. Для компании это возможность активнее участвовать в формировании правил рынка. Для клиентов и партнеров это означает доступ к более прозрачной и сопоставимой аналитике: данные, основанные на единых для отрасли форматах, дают корректное представление о трендах облачных сервисов и услуг ЦОД, динамике роста или снижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе и, как следствие, позволяют более точно планировать развитие бизнеса и инвестиции», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного направления Itglobal.com, корпорация ITG.

На торжественной церемонии подписания хартии компанию Itglobal.com представлял директор по развитию бизнеса Андрей Волкодав.

