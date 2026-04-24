Разделы

Веб-сервисы
|

«Кион Строки» выяснили, каких авторов приключенческой классики выбирают чаще всего

Ко дню рождения Даниэля Дефо книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, какие книги о путешествиях пользуются наибольшей популярностью у пользователей. Лидером рейтинга стал роман Жюля Верна «Таинственный остров». В число самых востребованных произведений также вошли «Морской волк» Джека Лондона, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первое место среди самых популярных книг о путешествиях занял «Таинственный остров» Жюля Верна — приключенческий роман о группе людей, оказавшихся на необитаемом острове и шаг за шагом выстраивающих там новую жизнь. На второй строчке расположился «Морской волк» Джека Лондона — один из самых известных морских романов писателя, сочетающий жесткую приключенческую прозу с психологическим напряжением. Третье место заняла книга «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома — классическая история о путешествии по Темзе, где дорога превращается в череду ироничных и узнаваемых бытовых приключений.

В пятерку лидеров также вошли «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. «Остров сокровищ» по-прежнему остается одной из главных классических историй о пиратах и поиске клада, а «Робинзон Крузо», впервые опубликованный в 1719 г., не только стал главным произведением Дефо, но и положил начало целой традиции сюжетов о выживании вдали от цивилизации.

Среди самых популярных авторов в сегменте книг о путешествиях первое место занял Жюль Верн. В топ-5 также вошли Герман Мелвилл, Джек Лондон, Джером К. Джером и Даниэль Дефо.

Наиболее активной аудиторией жанра стали мужчины 45–54 и 35–44 лет. Именно эти возрастные группы чаще других выбирали книги о путешествиях, морских маршрутах и приключениях. Чаще всего пользователи обращались к таким произведениям по четвергам, а самым популярным промежутком для чтения стало время с 16:00 до 20:00.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

