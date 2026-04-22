«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров noroots

«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров с помощью ИИ noroots. В рамках интеграции на базе редакторов документов «Р7 офис» реализованы функции хранения документов и совместной работы контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Сервис noroots предназначен для автоматизации работы с договорами — от проверки и подготовки с учетом юридических рисков до последующего согласования с контрагентами. Платформа анализирует условия документа, помогает выявлять потенциальные риски и формирует рекомендации по доработке, ускоряя работу юристов и снижая вероятность ошибок. После этого документ необходимо согласовать с другой стороной или сторонами, и для решения этой задачи в сервис интегрирован «Р7 офис». Он позволяет оперативно делиться документами по ссылке, совместно работать над их доработкой, настраивать уровни доступа и отслеживать все изменения в единой версии документа.

«Это большой шаг вперед в сравнении с практикой, бытовавшей раньше, когда юристы сторон обменивались версиями документа по электронной почте. Допустить ошибку было очень просто. Теперь же документооборот стал намного более прозрачным и удобным», — сказал основатель сервиса noroots Валентин Микляев.

