Продавцы «Яндекс Маркета» смогут следить за ключевыми показатели на одном экране и фильтровать задачи по важности

Личный кабинет продавцов «Яндекс Маркета» стал удобнее. Теперь на стартовом экране собраны ключевые показатели бизнеса, а также появилась возможность сравнивать динамику заказов с прошлым периодом и фильтровать операционные задачи по критичности. Это помогает быстрее реагировать на изменения в работе магазина на маркетплейсе и сосредоточиться на том, что влияет на его эффективность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря обновлению все ключевые показатели бизнеса теперь собраны в едином графике на стартовом экране: показы, заказы товаров, а также их доставка, возврат и отмена. К тому же на графике можно сравнивать эти данные с прошедшими периодами — за последние 14, 30 дней или с конкретным месяцем.

В новой версии стартового экрана продавцам проще заметить, что требует срочного внимания: например, заявка на возврат или вопрос покупателя. Самые критичные задачи собраны теперь в отдельном блоке — например, там можно увидеть, что отгрузка заказов не началась вовремя и доставка просрочена. При этом, если в личном кабинете партнёра подключено несколько магазинов, на стартовом экране он сможет переключаться между ними в один клик.

Обновленный стартовый экран уже доступен в веб-версии и мобильном приложении в тестовом режиме. Пока тестирование продолжается — продавцы могут в любой момент вернуться к прежнему интерфейсу личного кабинета.