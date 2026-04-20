Комментарий Минстроя России о эксперименте по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ

В настоящее время Минстроем России проводится эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Эксперимент направлен на автоматизацию рабочих процессов и информационного взаимодействия между государственными системами и органами власти, а также автоматизацию необходимых запросов и уведомлений для обеспечения возможности информирования собственников без привязки к месту регистрации. Эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме. Взаимодействие с гражданами также носит исключительно информационный характер.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Реализация механизмов информационного взаимодействия направлена на сокращение дебиторской задолженности за ЖКУ, снижение нагрузки на судебную систему с помощью цифрового взаимодействия в процессе приказного производства.

В настоящее время эксперимент находится на стадии реализации, подведение его итогов и каких-либо выводов преждевременно. Принятие дальнейших решений, в том числе о возможности законодательных инициатив возможно только после завершения эксперимента и оценки его результатов.

Другие материалы рубрики

Обзор: платформы Kubernetes: комплексное управление инфраструктурой и приложениями

Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского

Алексей Зобнин, Minervasoft: Без базы знаний вы тратите деньги на ИИ-ассистентов впустую

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще