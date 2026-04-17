«Яндекс Маркет» поможет ПВЗ с поиском сотрудников

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета» смогут быстрее искать и подбирать операторов – как для временной замены, так и для долгосрочной работы. Для этого в приложении ПВЗ появилась возможность размещать заявки, которые увидят сотни исполнителей. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Предприниматели могут публиковать предложения прямо в интерфейсе управления пунктом и просматривать отклики от проверенных кандидатов. Все соискатели предварительно прошли внутреннюю проверку сервиса. Это снижает риски при найме и позволяет быстрее выводить сотрудников на смену.

Инструмент рассчитан на разные сценарии – например, когда нужно оперативно заменить заболевшего оператора или найти персонал в новый пункт выдачи.

«Команда – один из ключевых факторов стабильной работы ПВЗ: от операторов зависит качество сервиса и опыт покупателей. Поэтому важно не только быстро находить сотрудников, но и быть уверенным в их надежности и подготовке. Мы со своей стороны также регулярно дорабатываем обучение для операторов. Например, создали доступную для всех ПВЗ систему первичного обучения новых сотрудников», – сказала руководитель группы онбординга, обучения и комьюнити ПВЗ «Яндекс Маркета» Полина Леонова.

В сентябре маркетплейс запустил для владельцев ПВЗ автоматизированную систему проверки данных соискателей. Рекомендации антифрод-системы помогают принимать более взвешенные решения о сотрудничестве.