«Яндекс Карты» предупредят пассажиров общественного транспорта о нужной остановке

«Яндекс Карты» представили новое поколение навигации на общественном транспорте. Теперь приложение не просто показывает маршрут, а ведет по нему в режиме реального времени: голосом подсказывает, как дойти до остановки, на какой транспорт сесть и когда нужно выходить. Благодаря этому ориентироваться в поездках на метро, автобусе, электричке и речном транспорте станет еще проще — особенно в незнакомых местах и на маршрутах с пересадками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Поездки на общественном транспорте требуют особого внимания: нужно следить за остановками и постоянно сверяться с маршрутом. Теперь «Яндекс Карты» помогают в этом: направляют пользователя и подсказывают ему актуальную информацию на каждом этапе.

Новый режим работает по принципу автомобильной навигации. Приложение определяет текущее положение пользователя и соотносит его с маршрутом, чтобы показывать прогресс поездки и вовремя давать подсказки. Также пользователю необязательно все время смотреть в экран: статус поездки всегда доступен в фоновом режиме и на заблокированном экране.

Чтобы начать поездку, достаточно указать место прибытия, выбрать подходящий маршрут и нажать кнопку «Поехали». В местах с плохим сигналом точность может снижаться, маршрут при этом остается доступным: его можно просматривать в разделе внизу экрана и вручную переключаться между этапами. Раздел с деталями маршрута появится также перед началом поездки — чтобы пользователь мог выбрать оптимальный вариант и заранее узнать подробности. Например, можно посмотреть, в какой вагон метро нужно будет сесть, на какую платформу прибудет электричка или во сколько приедет нужный автобус.