«Евраз» оцифровал учет светильников для повышения безопасности добычи

На горнорудных активах «Евраза» в Сибири введена в эксплуатацию система мониторинга головных светильников. Цифровой проект реализован на шахтах Шерегешская и Таштагольская, обеспечивающих железорудным сырьем «Евраз ЗСМК». В результате процесс мониторинга стал в 14 раз эффективнее, чем ручная обработка данных. Об этом CNews сообщил представитель «Евраза».

В условиях подземной добычи вопрос соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) особенно актуален. Новая технология позволяет автоматически оценивать текущее состояние парка светильников, определять процент их фактического использования и прогнозировать обновление оборудования на основе данных об оснащенности персонала и количестве устройств, находящихся в ремонте.

«Для «Евраза» охрана труда и промышленная безопасность — безусловный приоритет, Внедренная технология позволяет эффективно управлять парком устройств, своевременно заменяя неисправное оборудование, и фиксировать потенциально рискованные отклонения от маршрутов передвижения, использовать видеоматериалы при разборе происшествий и инцидентов, фиксировать нарушения ОТ и ПБ персоналом. Такой комплексный подход направлен на формирование культуры безопасного труда», — отметил директор «Евразруды» Александр Куколев.