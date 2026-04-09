«Плюс Студия» приобрела компанию Flysound

Flysound становится частью «Плюс Студии». Совместная экспертиза компаний и работа с технологическими инновациями продолжит развивать российскую индустрию пост-продакшена и повысит ее качество.

Сделка поможет «Яндексу» расширить опыт и компетенции в постпродакшене и продолжить развивать инфраструктуру для работы с медиапродуктами любого уровня. В фокусе — совершенствование технологий, процессов и качества производства.

Flysound получит доступ к высокотехнологичным решениям и разработкам «Яндекса» в сфере искусственного интеллекта. При этом компания Flysound во главе с ее со-основателем Андреем Бельчиковым перейдет и продолжит работать в «Яндексе», все действующие партнерства и условия работы остаются в силе.

Компания Flysound представлена в сфере звукового постпродакшена с 2011 г. и известна, в частности, работой над фильмами франшизы «Майор Гром», а также такими проектами, как «Буратино», «Лед», «Сто лет тому вперед», «Притяжение», «Повелитель ветра», «Спутник» и др.

Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии»: «Высокий уровень изображения и звука — один из наших ключевых приоритетов. Мы системно работаем с технологиями и регулярно делимся опытом с индустрией — в том числе на площадках вроде PlayButton. Мы рады, что теперь к нам присоединяется команда Flysound — один из лидеров в работе со звуком в России, с которым мы давно работаем. Объединение компаний — уникальная возможность расширить технологическую и творческую экспертизу и логичный шаг вместе двигаться быстрее. По сути, мы формируем R&D направление, которое будет работать на индустрию: развивать инновационные технологии и нейродубляж, продолжать совершенствовать уровень качества видео и звука, в том числе в уже созданных фильмах при их реставрации, и в целом повышать уровень постпродакшена на рынке».

Андрей Бельчиков, сооснователь и генеральный директор Flysound: «Людей, создавших Flysound, всегда объединяла идеология первооткрывателей. Мы построили первую в России студию в формате Dolby Atmos. Перестроили сложившуюся на рынке модель, внедрив принцип работы постоянной командой. Одними из первых в стране начали создавать и продавать собственные звуковые библиотеки по всему миру. Мы всегда стремились подходить к задачам творчески — а в индустрии звука любая задача требует одновременно и инженерного, и художественного мышления. Команда, которую мы собирали годами, продолжит работу — для нас это было принципиальным условием. Именно люди и их опыт делают Flysound тем, чем он стал. Кинопроизводство стремительно меняется — новые технологии становятся неотъемлемой частью процесса, и в постпродакшене это особенно заметно. Чтобы выйти на принципиально новый технологический уровень, нам нужен партнер с соответствующими возможностями и масштабом — и при этом близкий по духу. «Яндекс» — именно такой партнер: компания, которая также постоянно находится в поиске и не боится менять правила. Вместе мы сможем сделать для постпродакшена и киноиндустрии в России больше, чем могли бы по отдельности».

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/