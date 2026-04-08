«Ситидрайв» подвел итоги работы роли «Защитника клиента» за полгода

«Ситидрайв» представил результаты работы роли «Защитника клиента» (ранее «Адвокат клиента»), запущенной в январе 2025 г. За полгода специалисты рассмотрели свыше 2,7 тыс. обращений, связанных с ДТП, штрафами и блокировками. В среднем в 37% случаев (из рассмотренных обращений) решения компании были скорректированы полностью или частично, что подтверждает эффективность нового подхода. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Всего можно выделить две основные категории обращений: взыскания и блокировки. На каждую из них приходится примерно по 50% всех кейсов. При этом решения пересматриваются с разной частотой: по взысканиям — в 22% случаев, а по блокировкам — в 15%.

Анализ показал, что пользователи, чьи кейсы рассматривал «Защитник», чаще продолжают пользоваться сервисом сразу после инцидента. Даже если решение не меняется, прозрачное объяснение и индивидуальный подход снижают уровень конфликта и вероятность эскалации.

Кроме того, специалисты участвуют в профилактике инцидентов: готовит образовательные материалы, работает с группами риска и помогает клиентам лучше понимать правила сервиса.

Ключевой эффект работы «Защитника» — снижение уровня недоверия и конфликтов даже в случаях, когда решение компании остаётся неизменным. Пользователи отмечают, что индивидуальный подход и прозрачность коммуникации повышают доверие к сервису.

«Роль «Защитника клиента» стала для нас важным шагом к построению более справедливого и открытого сервиса. Мы не только пересматриваем спорные решения, но и системно улучшаем внутренние процессы, чтобы минимизировать количество конфликтных ситуаций. Команда отслеживает, как именно такие инциденты влияют на дальнейшее использование сервиса, и уже реализует меры, направленные на снижение оттока и сохранение долгосрочных отношений с клиентами. В будущем мы продолжим развивать это направление, делая сервис ещё более клиентоцентричным», — сказал Николай Тахтаров, руководитель отдела зашиты клиентов.