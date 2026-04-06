Обновленный адаптер ГАР от BSS с фасетным поиском распознает произнесенные адреса еще точнее

Новый способ поиска адреса по базе разбивает адрес на элементы и уточняет только недостающие данные, без необходимости полного переспроса. Это позволило повысить полноту поиска на 10% при сохранении высокой точности: более 95% при наличии полной информации. Теперь еще больше пользователей смогут оформить вызов на дом без помощи оператора! Об этом CNews сообщили представители BSS.

Новая версия адаптера ГАР от BSS повысила точность распознавания адреса, когда пользователь произносит его в свободной форме.

В обновлении появился второй способ поиска по базе адресов. Ранее в адаптере работал полнотекстовый поиск, когда система находит в базе наиболее похожую строку на ту, что произнесли. Теперь его дополняет фасетный поиск: он разбивает адрес на элементы или фасеты – дом, улицу, город и т.д. – и, если данных недостаточно, уточняет только недостающие части, а не переспрашивает адрес целиком.

Релиз состоялся благодаря десяткам экспериментов с форматами и алгоритмами и решению ряда нетривиальных задач. Одна из них – пересечение названий объектов разных уровней, когда одно слово может обозначать, например, и населенный пункт, и переулок. В таких случаях модель сначала присваивает наиболее вероятный фасет на основе разметки, но учитывает и дополнительные варианты.

Другие задачи, связанные с отнесением названий к нужному уровню адреса, были также решены за счет дообучения модели выделения фасетов и настройки сценариев уточнения. Например, если адрес, названный абонентом, отличается от записи в базе только типом улицы, система запросит уточнение: «Вас интересует улица Пятилеток или переулок Пятилеток?». Таким образом, в рамках релиза учтены все лучшие практики по созданию модели, которая выделяет фасеты.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Благодаря доработкам на корпусе из более тысячи адресов удалось поднять полноту поиска на 10% без потери точности. Точность определения адреса при наличии полной информации составляет более 95%, а полнота ответов адаптера превышает 80%.

Адаптер ГАР от BSS уже работает в ряде регионов России на линии 122 – например, в Тульской области и Прикамье – и помогает тысячам граждан каждую неделю быстро вызывать врача на дом. Благодаря технологии число пользователей, способных оформить вызов без помощи оператора, уже выросло на 10%.

Руководитель проектов департамента голосовых технологий BSS Михаил Гончарук: «После всех доработок и улучшений удалось поднять качество адаптера до такого уровня, что его можно использовать полноценно вместо полнотекстового поиска. Конечно, совершенству нет предела, поэтому мы уже обсуждаем пути развития адаптера, чтобы еще больше пользователей могли беспрепятственно получать услуги по своему адресу».

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
