Самыми востребованными исполнителями рабочих профессий на подработке с посменной оплатой в начале 2026 г. стали водители спецтехники — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке на платформе с начала 2026 г. по середину марта и выяснили, каких исполнителей в сегменте «синих воротничков» с посменной оплатой искали активнее всего по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Самыми востребованными оказались водители спецтехники — предложений с посменной оплатой для них за год стало больше почти в 2,3 раза (+125%), а исполнители могли рассчитывать в среднем на 6 942 руб. за смену. Представители этой профессии управляют строительной, погрузочно-разгрузочной и коммунальной техникой, такой как экскаваторы, автокраны, погрузчики и самосвалы.

Важно учитывать, что фактический доход исполнителей может существенно отличаться от средних значений, так как зависит от продолжительности смен, требуемого опыта, региона и других факторов.

Почти так же активно искали монтажников — исполнителей, которые занимаются сборкой, установкой и подключением оборудования, конструкций и инженерных систем. Количество предложений о подработке с посменной оплатой для монтажников увеличилось в 2,2 раза (+124%) за год, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 071 руб. за смену.

В тройку лидеров также вошли упаковщики, которые чаще всего заняты на складах и готовят товары к отправке или выдаче. За год число предложений о подработке с посменной оплатой для них выросло также в 2,2 раза (+122%), а среднее предлагаемое вознаграждение с начала 2026 г. по середину марта достигало 4 794 руб. за смену.

Параллельно с ростом предложений со стороны бизнес-заказчиков увеличивается и интерес самих исполнителей к подработке с посменной оплатой. В начале 2026 г. они особенно активно искали такие варианты подработки плиточником (+125%), товароведом (+96%) и продавцом-консультантом (+96%).

«С начала года мы видим заметное усиление интереса компаний к формату подработки в сегменте рабочих профессий. Бизнес-заказчики все чаще обращаются к нему для закрытия более сложных, прикладных задач — особенно в технических, монтажных и строительных направлениях. Это говорит о том, что подработка превращается в универсальный инструмент: позволяет гибко реагировать на сезонные пики и оперативно усиливать проектные команды. Наибольший рост числа предложений с посменной оплатой для «синих воротничков» с начала года по середину марта зафиксирован в Самарской области — в 2,7 раза (+174%). В число лидеров также вошли Москва (+115%) и Санкт-Петербург (+101%)»,— сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

