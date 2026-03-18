ДЭВУ (Poizon) и «Яндекс Доставка» объявляют о партнерстве по расширению сети ПВЗ и примерочных в России

Платформа ДЭВУ (Poizon) и сервис «Яндекс Доставка» подписали соглашение о сотрудничестве с целью запуска нового интегрированного логистического решения.

Партнерство направлено на оптимизацию трансграничных процессов выполнения заказов и повышение удобства совершения покупок пользователями в России. Завершение полной интеграции планируется уже к концу марта. В рамках сотрудничества будет внедрено обновленное многоэтапное решение по выполнению заказов, объединяющее развитую трансграничную инфраструктуру ДЭВУ (Poizon) с сетью доставки последней мили «Яндекса». Инициатива направлена на увеличение плотности сети ПВЗ и внедрение офлайн-примерочных для удовлетворения специфических покупательских привычек и ожиданий обслуживания российских потребителей.

Использование инфраструктуры «Яндекса» в дополнение к существующим логистическим каналам позволит ДЭВУ (Poizon) значительно повысить плотность сети выполнения заказов на всей территории России. В результате интеграции к имеющимся у платформы 63 324 точкам обслуживания добавятся ПВЗ «Яндекса», включая 6511 точек, сконцентрированных в основных городских районах. Для конечных пользователей это означает заметное повышение удобства: доля пользователей ДЭВУ (Poizon), имеющих ПВЗ в радиусе 1 км, как ожидается, вырастет с 62,69% до 80%.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Ключевой особенностью сотрудничества станет создание офлайн-примерочных в отдельных пунктах «Яндекса». Это позволит покупателям примерять одежду и обувь непосредственно при получении заказа, что соответствует ключевым ожиданиям российского рынка.

ДЭВУ (Poizon) и «Яндекс Доставка» ориентированы на долгосрочное стратегическое партнерство, направленное на устойчивое развитие инфраструктуры. Помимо первоначальной интеграции ПВЗ и примерочных, обе стороны планируют постоянно совершенствовать эффективность трансграничных маршрутов и исследовать возможности для развития передовых технологических синергий.

