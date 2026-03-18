«Биржа ЦТС» и «Униблок» объединяют усилия для развития инфраструктуры партнерских финансов и цифровых инструментов

«Биржа ЦТС» и ИТ-корпорация «Униблок» (оператор инвестиционных платформ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Компании планируют совместно развивать новые финансовые и инвестиционные инструменты, включая решения в сфере партнерского (исламского) финансирования. Речь идет о создании и выводе на рынок новых для РФ продуктов, которые объединяют возможности биржевой торговли и партнерского финансирования.

В рамках сотрудничества стороны будут работать над запуском новых инструментов, развитием технологических решений и привлечением участников и инвесторов на рынок. Также планируется создание новых сегментов торгов и развитие инфраструктуры для работы с планируемыми продуктами.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Соглашение рассчитано на долгосрочное партнерство и дальнейшее развитие совместных проектов.

Генеральный директор «Биржи ЦТС» Никита Захаров отметил: «Для нас это важный шаг. Вместе с технологическим партнером мы сможем быстрее запускать новые финансовые инструменты и развивать направление партнерского финансирования. Это позволит предложить рынку современные и понятные решения для инвесторов и бизнеса».

Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-70 поставщиков ИТ для операторов связи

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
